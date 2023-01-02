عاجل- الرئيس يوجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام آمنه، وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدوجيشى، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد فى مصر.
واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى الخاص بتوطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، موجهاً بأن تتكامل عملية إنتاج تلك المراكب بالتوازى مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائى والاقتصاد الوطنى، وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.
كما شهد الاجتماع اطلاع الرئيس على جهود المشاركة مع القطاع الخاص فى توطين صناعة اليخوت الحديثة، وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء اليخوت، بالنظر إلى الإمكانات التى تتمتع بها مصر فى مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، واستغلالاً لموقعها الجغرافى الفريد وما أصبحت تمتلكه حالياً من موانئ حديثة على امتداد سواحل الجمهورية، وهو ما يضاعف من القيمة المضافة للدولة فى هذا المجال.
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