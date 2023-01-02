القباج تبحث مع مدير «الإشارة» الاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

جدة - نرمين السيد - التقى اللواء أ. ح بكر البيومى، مدير إدارة الإشارة، رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، اليوم الإثنين، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.





جاء ذلك ضمن رؤية مصر 2030، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة للاستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، فى دعم استراتيجية رقمنة الدولة والتحول الرقمى الآمن.

وتضمن الاجتماع استعراض إمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، التى توفر جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة.

وأشار مدير الإشارة، إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين البنية التحتية المعلوماتية، واستكمال خدمات وإمكانيات الشبكة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة.

من ناحيتها، أشادت وزيرة التضامن بهذا المشروع القومى الذى يحفظ خصوصية بيانات الدولة ولاسيما الخدمات المتعددة للوزارة، الذى يهدف لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقا للمقاييس العالمية.

وحضر الإجتماع اللواء عمرو فاروق، رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة وعدد من مسؤولى وزارة التضامن الاجتماعى.