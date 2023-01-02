جدة - نرمين السيد - ووفر الكورنيش خدماته بالمجان للمواطنين، وعرف بينهمخ بـ فيينا الصعيد، ويضم باركينج يستوعب أكثر من 90 سيارة، زمطعم ونافورة أرضية وأخرى راقصة ومارينا إضافة إلى ملاهى للأطفال ومدرجات للجمهور وكافيهات. كما يضم كورنيش بنى سويف محلات تجارية وأكشاك ومساحات خضراء، و6 بوابات دخول ذات طراز معمارى يليق بالمنطق، و6 رامبات وحمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه. كما تزين الممشى بصور لرموز وأعلام محافظة بنى سويف فى مختلف المجالاتـ، وتحت كل صورة يوجد تاريخ الشخص مختصرًا وأبرز إنجازاته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «فيينا الصعيد» مجانا.. ممشى كورنيش بنى سويف يتجمل (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.