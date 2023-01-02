أخبار مصرية

مصطفى وزيرى: مصر لن تفرط فى آثارها المهربة للخارج

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 12:30 مساءً - أكد الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار الدكتور مصطفى وزيري، أن مصر استردت آلاف القطع الأثرية خلال العام الماضي. 

 

وأشاد وزيري بالتعاون مع الجانب الأمربكي في استعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، مؤكدا أن مصر تعمل مع كافة دول العالم لاستعادة ما قد خرج من آثار بطريقة غير شرعية. 

 

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، أن مصر لن تفرط في القطع الأثرية المهربة للخارج. 

 

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تعمل على استعادة الاثار المصرية المهربة للخارج في إطار علاقات التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة. 

 

وأوضح أن مصر تتخذ كافة الإجراءات القانونية لاستعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج بشكل غير شرعي.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

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