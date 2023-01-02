وزير الخارجية: سنلاحق عمليات الاتجار بالأثار المصرية المهربة للخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 12:30 مساءً - أعرب وزير الخارجية عن سعادته لاستضافة وزارة الخارجية حدث هام وهو استعادة مصر التابوت الأخضر من الولايات المتحدة، مشيرا لتضافر جهود وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية ووزارة الاثار ومكتب النائب العام في استعادة القطعة الاثرية المهربة للخارج، موضحا أن الاثار المصرية جزء أصيل من ارثنا الحضاري المصري الذي يبهر العالم.

ولفت وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والاثار بمشاركة القائم الاعمال الامريكي، موضحا أن عودة التابوت الاخضر لارض الوطن يمثل نجاحا جديدا لوزارة الخارجية لاستعادة التابوت في اطار التعاون بين مصر والولايات المتحدة لاستعادة الاثار المهربة.

وأشار لاتفاقات التعاون بين القاهرة وواشنطن لاستعادة الاثار في 2016 و 2021 لاستعادة الاثار المصرية التي خرجت بشكل غير شرعي.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر أول الدول المصدقة على الاتفاقات التي تحظر ونقل الممتلكات الثقافية والحضارية بشكل غير مشروع، موضحا أن مصر بصدد التوسع في توقيع الاتفاقيات لاستعادة آثارنا المنهوبة من الخارج، موضحا أن مصر نجحت على مدار السنوات العشر الماضية في استعادة 29 الف و500 قطعة اثرية، لافتا إلى أن الاثار المصرية هي المنظومة الاوسع للارث الحضاري الاوسع للبشرية.

أكد وزير الخارجية على التوجيهات الصادرة للبعثات المصرية في الخارج لملاحقة اي عملية اتجار بالاثار المصرية المهربة للخارج، مشيرا لجهود الوزارات المعنية بالتعاون مع وزارة الخارجية لاستعادة الاثار المهربة.

وتسلم وزير الخارجية سامح شكري قبل المؤتمر التابوت المعروف باسم "التابوت الأخضر" وذلك بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري والقائم بالأعمال الامريكي في القاهرة.

ويتميز غطاء التابوت بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، وله وجه ملون باللون الأخضر، كما زين بزخارف باللون الذهبي.

التابوت الأخضر بعد وصوله مصر التابوت الأخضر بعد وصوله مصر