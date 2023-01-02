القاهرة الإخبارية.. شكرى: استعادة التابوت الأخضر من أمريكا استغرقت سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، فى كلمته بمؤتمر صحفى خلال فعاليات استلام تابوت أثرى بعد استعادته من أمريكا، اليوم الإثنين، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الجهود التى قادتها الخارجية وبعثتها الدبلوماسية فى أمريكا ووزارة الآثار ومكتب النائب العام المصرى أسهمت فى إعادة قطعة ثمينة من تاريخ مصر، الأمر الذى يؤكد التزام الدولة المصرية نحو استعادة آثارها، التى خرجت بشكل غير شرعى، باعتبارها جزء أصيل من إرثها الحضارى الذى لا يقدر بثمن قائلا: "لن نتهاون فى استعادة آثار مصر".



وأشار إلى أن القطع الأثرية جزء من هوية مصر والمصريين، مؤكدا أن استعادة "التابوت الأخضر" تمثل حلقة جديدة من سلسة نجاحات وزارة الخارجية فى حماية إرث مصر الحضارى، وانعكاس لروح التعاون بين القاهرة وواشنطن فى مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعادة الآثار المهربة، وهو التعاون الذى تم تعزيزه بالتوقيع على مذكرتى تفاهم عامى 2016 و2021 لمكافحة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية ووضع إطار قانونى فى هذا المجال.

وأشار إلى أن مصر استعادت أكثر من 29 ألف قطعة أثرية من الخارج، والدولة ملتزمة باستعادة آثارها فى الخارج وتعزز اتفاقاتها الدولية لاستعادة مزيد من القطع الأثرية.

وأعلنت مصر استعادتها كنزا أثريا كان قد تم تهريبه للولايات المتحدة الأمريكية، كما أعلنت سابقا أن نحو 32 ألفا و638 قطعة أثرية اختفت من مخازن وزارة الآثار المصرية على مدار عدة عقود، ويتميز التابوت الأثرى الأخضر بغطائه كبير الحجم، وحجمه البالغ أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية.

يعد التابوت الأخضر أحد أضخم التوابيت التى تم العثور عليها بمنطقة مصر الوسطى "بلبيس"، ويبلغ طوله 2.94 متر، وعرضه 90 سنتميترا، وسمى بالتابوت الأخضر بسبب لونه، ويصل وزن غطاء التابوت 500 كيلو جرام، ويرجح أن يعود للعصر الفرعونى المتأخر أو بداية البطلمى.