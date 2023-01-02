تعديلات مرتقبة على ملف العمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعياتها اجتماعيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الوزارة بصدد الإعلان عن التصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن الدولة المصرية تُولى هذا الملف اهتماماً كبيراً، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برعايتها مستمرة فى إطار سياسات الحماية الاجتماعية التى تتميز بها الدولة المصرية فى مواجهة التحديات التى تواجه العالم.





ووجه الوزير الإدارات المختصة بسرعة الانتهاء من دراسة وتقييم الخدمات التى تُقدم لتلك الفئة الأولى بالرعاية، لتقديم رعاية أشمل وأفضل وأوسع، موضحاً أن تعديلات مرتقبة على اللائحة التى تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة من أجل ضوابط جديدة فى الاشتراك والخدمة الصحية والاجتماعية والتأمينية، والتوسع فى أعدادهم بالاشتراك المباشر، أو عن طريق مقاولين مع ضمان استمرارية التواصل والحصول على الخدمات من مصدر واحد.

جاء ذلك خلال اجتماع "الوزير" مع مديرى إدارات العمالة غير المنتظمة، حيث وناقش سبل متابعة تطبيق استراتيجية عمل الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، والوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه عمل الإدارات، فضلا عن مناقشة ضوابط تسجيل العمالة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات .

كما ووجه الوزير بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لوضع خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وإعادة تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، والمختصة بإعداد التقارير الدورية اللازمة لنشاط تلك الفئة على المستوى القومى، وبحث واقتراح الاستثناءات الواردة على أوجه الصرف فى الرعاية الاجتماعية والصحية لزيادة المبالغ المخصصة لها،وإضافة أوجه رعاية جديدة، كما تختص ببحث ودراسة مقترحات إقامة مشروعات خدمية مشتركة فيما بين المديريات لخدمة العمالة غير المنتظمة، أو تقديم خدمات مركزية لهم على المستوى القومى.

كان "الوزير" قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى تحت الاشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة فى العام الجديد تتضمن إعطاء اهتماما بالغاً بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أوصحية، وحماية أسر أى عامل قد يتعرض للاصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل.

كما أعلنت القوى العاملة بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة نحو دعم برنامج التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة.