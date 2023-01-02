الحكومة تنفى تقليص المخصصات المالية للمعاشات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها.

وأكدت أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات فى مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالى 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالى 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه فى الموازنة العامة 2022/2023، وكذا تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مُشيرةً إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيهاً سنوياً، للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات المحدودة.

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