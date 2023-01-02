مواصفات الأسئلة.. رسائل «رضا حجازى» بشأن امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، اعتبارا من السبت الموافق 10 يونيو المقبل، وتجرى الوزارة استعدادات مكثفة قبل بدء الامتحانات بعدة أشهر، ضمانا لعقد امتحانات خالية من الأخطاء الفنية أو الإجرائية، حفاظا على حقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتجرى الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، وتنقسم إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد بنظام "البابل شيت"، و15% أسئلة مقالية قصيرة.

وخلال الاجتماع المشار إليه، وجه الوزير عدة رسائل تتعلق بشكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة ونظام الامتحان كالتالى:

- الثانوية العامة أحد قضايا الأمن القومى.

- نحرص على مبدأ الشفافية وإطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

- الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح Open book من خلال تسليم الطالب كتيب مفاهيم فى بداية كل مادة يسلمه للملاحظ فى نهاية الامتحان.

- الالتزام بخريطة الاختبارات والمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومى للامتحانات.

- بنك الأسئلة يتضمن آلاف الاسئلة فى كل مادة ويحدد مجال السؤال وناتج التعلم الذى يقيسه والمستوى المعرفى لكل سؤال من الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم وحل المشكلات والإبداع.

- الاستفادة بمعلمى المواد الأساسية الذين جرى تدريبهم على فنيات صياغة الأسئلة لإنتاج مفردات اختبارية جديدة وإضافتها لبنك الأسئلة بعد مراجعتها من جانب خبراء المركز القومى للامتحانات.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بعيدا عن العنصر البشرى.

- فى الأسئلة المقالية يتم مسح ورقة إجابة الطالب ضوئيا، وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لضمان دقة التصحيح وفى حال وجود اختلاف بينهما فى التصحيح لأكثر من نصف درجة ترسل الورقة لمصحح ثالث للفصل.

- الورقة الامتحانات لا بد أن تكون خالية من الأخطاء اللغوية فى جميع اللغات، مع عدم تكرار الأسئلة، وقياس القدرات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية المدرجة بخريطة الاختبار.

- أسئلة الامتحانات تقيس مستويات معرفية مختلفة وتقسم كالتالى: 30% للفهم، 40% للتطبيق، 30% لحل المشكلات والإبداع.

- إتاحة نموذج استرشادى كامل للامتحان الثانوية العامة خلال الفصل الدراسى الثانى يحاكى امتحان آخر العام مع نموذج الإجابة الخاص به تيسيرا على الطلاب.

- ضرورة مناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

- التشديد على مراعاة الصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها بحيث لا تحتمل التأويل، مع وجود إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال، بحيث لا يختلف عليها المتخصصين.

- الأسئلة المقالية من النوع القصير وتكون محددة وواضحة والإجابة عليها قصيرة أيضا.

- نموذج الإجابة لا بد أن يكون واضحا وبه كل الإجابات المحتملة، وتوزيع الدرجات على خطوات الإجابة وليس الناتج النهائى فقط.

- تشكيل لجنة من 10 خبراء بمعرفة مستشار المادة؛ تحضر إلى غرفة العمليات الرئيسية فى نفس يوم عقد الامتحان؛ لمراجعة نموذج الإجابة سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو المقالية قبل بدء أعمال التصحيح.

- التأكيد على عدم إشراك أصحاب الموانع فى أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة.

- عدم إشراك العاملين التابعين فى وزارة التربية والتعليم عدا أساتذة الجامعات، فى سحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنك الأسئلة.

- أى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة يتم أحالتها فورا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة الامتحانات بشكل كامل بما فى ذلك مكافحة الغش داخل اللجان.