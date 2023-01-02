مصر تتسلم التابوت الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر ملتزمة باستعادة آثارها فى الخارج، مؤكدا خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم نقلته "إكسترا نيوز" أن مصر تعزز اتفاقاتها الدولية لاستعادة آثارها، مشيرا إلى أن مصر استعادت أكثر من 29 ألف قطعة أثرية، منوها بأن الآثار المصرية جزء من الإرث الثقافى للبشرية. وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن استعادة التابوت الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية تمثل حلقة جديدة فى سلسلة نجاحات وزارة الخارجية لاستعادة إرث مصر الحضارى. وأعرب الوزير شكرى عن سعادته فى بداية المؤتمر الصحفى لاستضافة وزارة الخارجية هذا الحدث الهام والتاريخى لاستعادة التابوت الأخضر. حضر المؤتمر القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

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