القاهرة الإخبارية.. سامح شكرى: مصر استعادت أكثر من 29 ألف قطعة أثرية

جدة - نرمين السيد - وأكد شكرى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الإثنين، ونقلته "القاهرة الإخبارية" بمناسبة استعادة تابوت أثرى من الولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر تعزز اتفاقاتها الدولية لاستعادة آثارها، مشيرا إلى أن مصر استعادت أكثر من 29 ألف قطعة أثرية، منوها بأن الآثار المصرية جزء من الإرث الثقافى للبشرية.
فيما قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن مصر لن تتهاون فى استعادة آثار مصر، مشيرا إلى أنه تم استعادة 53 ألف قطعة أثرية فى 2022، مشددا على الاستمرار آثار مصر.
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