وزير التعليم العالى يصدر قرارا بغلق كيان وهمى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة "أكاديمية الشروق"، والكائن مقرها (شارع محمد حسن بدران المنطقة السادسة - مدينة نصر - محافظة القاهرة)، وتدعى منح شهادات الدبلومات المُتخصصة فى مجالات (السياحة والفنادق، الضيافة الجوية، إدارة أعمال، الموضة والأزياء)، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.





وأضاف الوزير أن لجان الضبطية القضائية منذ بدء عملها فى عام 2015 نجحت فى ضبط ومُداهمة 358 كيانًا تعليميًا وهميًا بمختلف المحافظات المصرية حتى الآن، مشيدًا بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، ومُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أنه صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.