جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة تحت عنوان السيسى يوجه صندوق مصر السيادى بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها إن الرئيس السيسى وجه بقيام صندوق مصر السيادى بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والمقبلة. وأضافت الصحيفة أن ذلك فى ضوء كون صندوق مصر السيادى شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذى يعتبر بدوره شريكا أساسيا فى مسيرة التنمية، خاصة من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الأنباء الكويتية» تبرز تأكيد السيسى على الاستغلال الأمثل لممتلكات الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.