القوى العاملة بالجيزة توفر 240 فرصة عمل في شركتين قطاع خاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 11:23 صباحاً - تستأنف مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، قبول طلبات راغبي العمل علي 240 وظيفة في شركتين برواتب تصل إلى 4000 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك خلال يناير الشهر الحالي.

وقالت المديرية: إن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بتوفير فرص عمل مناسبة لائقة للشباب، مشيرة إلى أن هذه الفرص وفرتها المديرية.

وأوضحت مدير المديرية، أن الوظائف المطلوب شغلها مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، 45 منسقة ميدانية ، ويشترط مؤهل عالي ، فوق متوسط ، متوسط، والسن من 18 إلى 35 سنة ، والراتب 3000 جنيه ، والمتقدمات من سكان صقر ، للتواصل 4 شارع قاسم برج الرحمن الدقي - الجيزة - تليفون : 01280434414 .

قالت المديرية : إن فرص العمل تمتد لتشمل 150 أفرد أمن براتب 3600 جنيه ، و15 مشرف امن خبرة 5 سنوات ، الراتب 4000 جنيه ، و10 مراقب كاميرات الراتب 3000 جنيه ، و10 عامل نظافة الراتب 3200 جنيه ، و10 أمين مخزن الراتب 3500 جنيه ، ويشترط مؤهل عالي متوسط ، والسن من 45 إلى 47 سنة ، وتوفير اقامة ، مواصلات ، تأمين اجتماعي وطبي. للتواصل مع الشركة العاملة في الأمن والحراسة وعنوانها ، 6 أكتوبر خلف نادي الصيد - أرض المخابرات فيلا 31 - الجيزة - تليفون : 01067115636 .

وأكدت المديرية أن المهن التي يتم تعيينها يتم التأمين عليها اجتماعيًا وصحياً، مشيرة إلى أنها تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات الوزارة أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليها شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.