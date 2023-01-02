وزير النقل يعلن وصول القطار الثالث والرابع من قطارات تالجو الفاخرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 11:23 صباحاً - فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار التطوير والتحديث الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة أعلن الفريق مهندس/كامل الوزير- وزير النقل وصول القطارين الثالث والرابع لميناء الأسكندرية من قطارات تالجو الفاخرة ضمن العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة (6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري) بإجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، كما أنه من المخطط وصول باقي القطارات تباعاً

وأكد وزير النقل أنه سيتم نقل القطارين إلى ورش التالجو بورش فرز القاهرة لتجهيزهم بمعرفة الخبراء والمهندسين، والفنيين الأسبان والمصريين لتشغيلهم تجريبيا بدون ركاب طبقاً لمعايير السلامة العالمية، ثم تشغيلهم بالركاب في الموعد المخطط مشيرًا إلى أنه تم تشغيل أول قطار من هذه القطارات الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية وجاري الاستعداد للتشغيل التجريبي بدون ركاب للقطار الثاني، مشيرًا إلى أنه مع توالي وصول القطارات سيتم تشغيل عدد من القطارات على خط القاهرة /أسوان لخدمة أهالي الصعيد خلال الفترة القادمة لى جانب تشغيل عدد من القطارات على خط القاهرة /الإسكندرية، وتُعد قطارات تالجو نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

وجدير بالذكر أن كل قطار من قطارات تالجو يتكون من عدد 15عربة (5 عربات درجة أولى+ 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوى) وأن هذه النوعية من القطارات تمتاز بتقنيات حديثة متطورة،وبسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة ووجود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم بالاضافة الى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI و نظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.