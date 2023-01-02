القوى العاملة: ختام برامج تدريبية على التبريد والتكييف والتفصيل بالدقهلية

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وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، فى تقريره للوزارة أنه تم الإنتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التبريد والتكييف بواقع 200 ساعة تدريبية، كما تمت الاختبارات النهائية للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 من الفتيات المتدربات، بمركز تدريب مهنى ميت غمر، بحضور محمد يوسف مدير إدارة التدريب.
وأضاف مدير المديرية متابعة سير الدورات التدريبية ومعرفة المعوقات التى واجهت الدورة، ومناقشة المتدربين حول البرامج التدريبية على المهنتين، والذين أكدوا على إتمامهم التدريب بنجاح وطلبهم بعمل مزيد من الدورات لتحقيق الاستفادة التامة من المناهج التدريبية التى تقدمها المديرية للشباب، وتوجهوا بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على اهتمامه بتدريب الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم فى أسواق العمل الداخلية والخارجية، ووجه مدير المديرية بالاستجابة لمطالبهم بمد فترة التدريب لمدة أسبوع لإستكمال الدورات التى يحتاجونها لتعظيم الاستفادة.
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