القوى العاملة: بدء التدريب على التفصيل والحياكة والكهرباء بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن بدء فاعليات الدورة التدريبية على مهنة كهرباء التركيبات لـ 10 متدربين من الشباب، والدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات من الفتيات، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بكفر الشيخ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ فى تقريره للوزارة، أنه تم تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب تحت إشراف إدارة بحوث العمالة بالمديرية برئاسة عادل العوضى، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف الدورات التدريبية للشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات وفق أحدث برامج التدريب المتبعة عالميا فى التدريب على تلك المهن وتعظيم إستفادة المتدربين من البرامج المقدمة. وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب راغبى الإلتحاق بالدورات التدريبية التى تقدمها المديرية، التقدم الى مراكز التدريب المهنى الثابتة، إو وحدة التدريب المتنقلة، وإدارة بحوث العمالة بالمديرية للحصول على تلك الفرص المجانية، وذلك لمن فى سن 18 إلى 45 سنة، لجميع المؤهلات، ومشيرا إلى أنه يحصل المتدربون فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة أو خارجها.

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