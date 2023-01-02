التنمية المحلية: «صوتك مسموع» تنجح فى حل 98,6% من الشكاوى خلال 2022

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن مبادرة صوتك مسموع تلقت خلال العام الماضى 162 ألفاً و521 رسالة، تضمنت 24 ألفاً و754 شكوى تم حل 24,4 ألفاً منها بنسبة 98,6%، وجارى حل باقى الشكاوى.





جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية بشأن المبادرة، موضحا أن "صوتك مسموع" نجحت خلال عام فى حل 253 شكوى من إجمالى 278 شكوى فى القرى المنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنسبة 91 %، وجارى حل الشكاوى المتبقية وعددها 25 شكوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق التنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر ومد يد العون لهم، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم فى كل محافظة.

وأشار إلى أن شكاوى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تلقتها "صوتك مسموع" تنوعت ما بين شكاوى تتعلق بالبنية الأساسية للقرى، من صرف صحى ومياه شرب ورصف طرق ومد كابلات كهرباء وغاز وإنشاء مجمع خدمات وملاعب ومكتب بريد، أو إحلال وتجديد منازل وسكن كريم، إضافة إلى شكاوى لإدراج قرى جديدة بمبادرة "حياة كريمة" أو تطوير قرى أو تقنين أراضى وتخصيصها أو إزالة تعديات.

وأكد آمنة على ضرورة تعزيز الشفافية للمبادرة من خلال التقارير الشهرية عن الشكاوى الواردة وكيفية الاستجابة لها، لافتا إلى تلقى المبادرة أكثر من 13,9 ألف رسالة خلال شهر ديسمبر الماضى من خلال قنوات التواصل المختلفة، ومنها الخط الساخن ورسائل الوتس آب والبريد الإلكترونى والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيس بوك.

وأشار إلى أن الرسائل اشتملت على 1964 شكوى، تم الرد على 1592 شكوى منها بنسبة 81 %، وجارى حل 372 شكوى، موضحا أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالإشغالات حيث بلغ عددها 915 شكوى، ثم القمامة بعدد 810 شكاوى ، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 130 شكوى، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 69 شكوى.

كما وصل للمبادرة 8 شكاوى عن الفساد، و 19 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، إضافة ألى 5 شكاوى خاصة بمبادرة حياة كريمة، و8 شكاوى خاصة بقانون المحال العامة، وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأوضح آمنة أن تعدد وتنوع قنوات التواصل للمبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم يلبى فرص الاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، حيث تلقت المبادرة خلال شهر ديسمبر الماضى 10,4ألف رسالة عن طريق الواتس آب تضمنت 1624 شكوى تم حل 1351 شكوى منها بنسبة 83,2% وجارى حل 273 شكوى.

وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3245 رسالة من المواطنين تضمنت 303 شكاوى تم حل 211 شكوى منها بنسبة 69,6 % وجارى حل 92 شكوى، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 81,5 ألف متابع، كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى 247 رسالة تضمنت 37 شكوى تم حل 30 شكوى منها بنسبة 81 % وجارى حل 7 شكاوى، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 563 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين بتقديم شكواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل على التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع".

وأوضح أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى [email protected]