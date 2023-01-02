بالأرقام.. إنجازات «حياة كريمة» فى المحافظات خلال 2022 (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت المؤسسة -عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "تحديات كتيرة وشغل أكتر علشان نقدر ننفذ أكبر قدر من المشروعات لخدمة أهالينا فى كل المحافظات". وأضافت أن "الإنجازات مكنتش هتحقق إلا بشغل متواصل من أصغر لأكبر عامل، ومتابعة دورية من منسقينا ومتطوعينا الميدانيين، وأكيد بفضل تبرعات المصريين فى الداخل والخارج".

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