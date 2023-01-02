«الهيئات البحثية» يكرم وزير الصحة لإسهاماته فى ملفات التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الاجتماع، كرم المجلس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديرا لإسهاماته وجهوده الملموسة فى جميع ملفات التعليم العالى والبحث العلمى خلال فترة شغله حقيبة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار بالتهنئة للمجلس بمناسبة العام الميلادى الجديد، موجها الشكر لكافة أعضاء مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية على جهودهم خلال فترة توليه الوزارة.

وقال الوزير، إن النجاحات التى تحققت فى الوزارة خلال الفترة الماضية سواء فى التعليم العالى أو البحث العلمى كانت نتيجة عمل جماعى فى كافة الملفات، موجها الشكر للدكتور أيمن عاشور ومتمنيا له المزيد من النجاح بجميع ملفات العمل بالوزارة.

ونوه بحرص وزارتى الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى على مواصلة التعاون والتنسيق المثمر بينهما لخدمة المجتمع.

وأثنى عاشور، على كم الإنجازات التى تم تحقيقها فى جميع ملفات التعليم العالى والبحث العلمى خلال فترة تولى الدكتور خالد عبدالغفار، حقيبة الوزارة، موجها الشكر له، ومتمنيا له كل التوفيق والسداد فى وزارة الصحة والسكان؛ لتحقيق التقدم فى القطاع الصحى بمصر.

وكرم المجلس الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث السابق، والدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات السابق على جهودهما خلال فترة توليهما رئاسة تلك المراكز، موجها التهنئة للدكتور حسين درويش لتوليه القيام بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، وللدكتور محمود رمزى لتوليه القيام بأعمال مدير معهد بحوث البترول، وللدكتور إبراهيم غياض لتوليه القيام بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات.

وأكد عاشور، خلال الاجتماع أهمية الانتظام فى عقد الاجتماع الدورى للمجلس؛ لمناقشة الموضوعات الهامة ذات العلاقة بالرؤى والخطط البحثية المستقبلية للمراكز والمعاهد البحثية فى إطار الرؤية المستقبلية للدولة.

ونوه عاشور بأهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك فى ضوء الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى ترتكز محاورها على التخصصات البينية، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفاعلة، والمرجعية الدولية، والاستدامة، والابتكار؛ بما يخدم الأقاليم الجغرافية التى تنتمى إليها المراكز البحثية والجامعات، وأهمية استفادة كل جانب من الآخر؛ لتحقيق رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ولفت الوزير إلى أهمية ربط المنتج البحثى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مؤكدا على أهمية الدور المجتمعى والخدمى لتلك المراكز والمعاهد خاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ودورها فى دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادى على المجتمع، موضحا أن البحث العلمى التطبيقى هو أساس الصناعة.

وأشار الوزير إلى أهمية التركيز على الصناعات التحويلية، والانتقال من مرحلة تصدير المواد الخام لمرحلة تصدير المواد المصنعة للخارج، مؤكدا أهمية الاستمرار فى البحوث التطبيقية لتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلى، وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بأن يضم كل مركز أو معهد بحثى نائبا لرئيس المركز أو المعهد للابتكار والربط بالصناعة؛ ليكون مسئولا عن الخطط التسويقية والإنتاج البحثى وربطه بالصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وخلال اجتماع المجلس، استعرض د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا خطة الوزارة المقترحة لإثراء منصة Wikipedia بالرموز المصرية العلمية؛ لنشر مقالات علمية بصورة أوسع من أبناء مصر المتميزين، كنماذج يحتذى بها، وتعرف من خلالها مصر محليا وإقليميا ودوليا.

ومن ناحيته، وافق المجلس على تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس شعبة البحوث الإكلينيكية الجراحية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، ورئيس قسم العلوم الإكلينيكية بمعهد بحوث أمراض العيون.