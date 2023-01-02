بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واستعدت كليات الجامعة بإعلان جداول الامتحانات قبل بدايتها بوقت مناسب مع مراعاة توزيع مواعيد اللجان على مدار اليوم، وتجهيز جداول المراقبين والكنترول.

وأكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط.

وشدد على توفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتواجد سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبى السريع، والتأكيد على اتخاذ كل إجراءات التأمين والسلامة.

وأوضح نبيل أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول يبلغ نحو 198 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.