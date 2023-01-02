بحرى وقبلى.. تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين، لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.





وجاءت تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين على النحو التالى:- أولا: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة ثانيا: خط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات كالآتى: القاهرة / أسيوط 60 دقيقة أسيوط / أسوان 60 دقيقة ثالثا: خط بنها / بورسعيد متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب العمل بالمشروعات الحديثة، التى يتم تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

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