الإفتاء توجه نصائح مهمة للزوجين من أجل حياة سعيدة

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار -فى بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن ذلك يكثر من المشكلات، ويهدم الثقة بين الزوجين، ومن وضع نفسه موضع التهم فلا يلومن إلا نفسه، وعلى الزوجين أن يعلما أنه يُكرَه لهما أن يطيلا السهر مع الغرباء وخصوصا خارج المنزل، لما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية كبيرة.
وأضافت الدار، أن عليهما أن يكثرا من الحديث مع بعضهما أو النظر فى أمر الأولاد وإصلاح شؤونهم، لتوفير حياة سعيدة.
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