جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، شبورة مائية صباح اليوم الاثنين، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.







وقال الخبراء، إن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وعن درجات الحرارة، اليوم الاثنين، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة. الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة. مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة. سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات. قنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات. أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار خلال ساعات على هذه المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.