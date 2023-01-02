قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، قطع المياه اليوم الإثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.





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