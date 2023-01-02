توجيه السيسى بتعزيز جهود الصندوق السيادى لاستغلال «الأصول» يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز "صندوق مصر السيادى" جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والمقبلة، وذلك فى ضوء كون "صندوق مصر السيادى" شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، الذى يعتبر بدوره شريكا أساسيا فى مسيرة التنمية، خاصة من خلال تنفيذ الصندوق وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط "صندوق مصر السيادى".

واطلع الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة الصندوق، لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطنى، وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادى" خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه فى جذب 43% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر، بــ 14 مشروعا، وبقيمة حوالى 37 مليار جنيه، والتى تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصرى، خاصة الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.

كما تم استعراض جهود الصندوق فى استغلال المبانى والأصول الحكومية التى سيتم إخلاؤها تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتتمثل أهم عناصر الجذب الاستثمارى بها فى أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.

وتم كذلك عرض الشراكات التى أبرمها "صندوق مصر السيادى" مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها فى توفير فرص استثمار مشتركة، فضلا عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعى للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع على ملامح البرنامج الترويجى الذى يعتزم الصندوق طرحه فى عدد من الدول الخليجية والأوروبية بشأن الفرص الاستثمارية فى مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة فى مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتى تتمحور حول الاستثمار فى المشروعات القومية للتحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمى والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة فى عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية فى بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعى والبتروكيماويات.

وسطت صحيفة "المصرى اليوم" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الموارد المالية الخاصة بمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى على امتداد الرقعة الجغرافية للجمهورية، أخذا فى الاعتبار ما تمثله تلك المشروعات من زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع نطاق الامتداد العمرانى وإنشاء مجتمعات جديدة، وذلك فى إطار الإستراتيجية التنموية المتكاملة للدولة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة الكهرباء الخاصة بالتغذية الكهربائية للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية".

وعرض وزير الكهرباء فى هذا الإطار الموقف التنفيذى الخاص بتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية فى جنوب الوادى وشرق العوينات والصعيد والدلتا الجديدة وسيناء، خاصة ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية النهائية المطلوبة ومسارات الربط ومواقع محطات محولات الجهد الفائق.

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على التوسع فى تطبيق وإتاحة مختلف الإجراءات الخاصة بملف التحول الرقمى فى مختلف القطاعات الخدمية، وذلك تيسيرا لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين من خلال تلك القطاعات، والتى من بينها قطاع الصحة.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعا، امس، لمتابعة خطوات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.

واستعرض وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار موقف ميكنة مستشفيات الوزارة والجهات التابعة لها، موضحا أن عدد تلك المستشفيات يصل إلى 555 مستشفى على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لقطاع الطب العلاجى، ومنها ما هو تابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وكذا التابعة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وفى اجتماع منفصل، التقى مدبولى، أمس، وزير الصحة، لمتابعة جهود هيئة الإسعاف، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى.

وأكد مدبولى الدور الذى تقوم به كل من هيئة الإسعاف والهيئة العامة للتأمين الصحى فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لافتا إلى ضرورة استمرار جهود العمل على رفع كفاءتهما والتطوير الدائم لهما، بما يعود بالنفع على المواطنين.

من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء على تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع الجهود لجذب الاستثمار فى العديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جادة لتذليل كافة المعوقات والترويج للفرص الواعدة للاستثمار فى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذى عرض على رئيس الوزراء الجهود الخاصة بملف إصدار الرخصة الذهبية، مؤكدا أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بـ «الرخصة الذهبية»، وأن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدويا أو إلكترونيا.

وأضاف هيبة أنه يتم التنسيق مع رئيس هيئة التنمية الصناعية بهدف الترويج للصناعات التى يتم العمل على توطينها فى مصر، لافتا إلى أنه تم إعداد دراسات فى هذا الشأن، كما تبذل هيئة الاستثمار جهودا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم تيسيرات واسعة للراغبين فى تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.

من ناحية أخرى، تلقى مدبولى، أمس تقريرا أعده الدكتور حسام المصرى رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، حول جهود اللجنة فى التعامل مع استغاثات المواطنين خلال العام الماضى.

وفى تقريره، أشار المصرى إلى أن اللجنة رصدت واستجابت لـ 6399 حالة على مدار عام 2022 من الاستغاثات الطبية، بمختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة لما تتلقاه من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومكتب خدمة المواطنين، بجانب الحالات التى ترد إلى القوافل الطبية.