أخبار مصرية

حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 3-1-2023

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء.

عاطفياً: عليك ان تكون مستعداً للمرحلة المقبلة، وخصوصاً أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول ان توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.

صحياً: النصائح التي يقدمها بعض الاختصاصيين في البرامج التلفزيونية تعود عليك بالفائدة إذا تقيّدت بها بحذافيرها.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية.

عاطفياً: أعتبر اليوم مناسباً جداً لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى.

صحياً: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقاً وانزعاجاً بسبب ضغوط العمل المتواصلة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: كن حذراً جداً ومتحفظاً، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعي والإدراك والمواجهة الشرسة أحياناً.

عاطفياً: كن أكثر لطفاً مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً.

صحياً: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيراً بالكبد

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم، لكنّك تفكر في نشر أو إعلان مفيد، وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات.

عاطفياً: مارس سحرك وتقرّب من الحبيب ولا ترفض له طلباً حتى لو كان صعب التنفيذ.

صحياً: عوامل متعددة تثير عصبيتك وانفعالك، فحاول قدر الإمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: يمنحك هذا اليوم المزيد من الخيارات الكبيرة والمفيدة، وتتعزز قدراتك في حلحلة بعض الأمور العالقة في المجال المهني.

عاطفياً: برج الاسد التواضع يساعد في بناء أساس متين من أجل مستقبل أفضل، كما أنه يجعلك محط إعجاب الشريك وتقديره.

صحياً: لا ترهق نفسك في ممارسة الرياضة، بل قم بما هو مطلوب منك فقط، لأنك قد تؤذي نفسك.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تحلّل وتفكّر وتذهب نحو استنتاجات تعقّد الامور، وقد يملّ المحيط من أسئلة تطرحها بإلحاح وتلميحات تدل على عدم الأمان والثقة.

عاطفياً: قد يكون الشريك مخطئاً في بعض تصرفاته، لكن ما قام به لا يبرّر رد فعلك تجاهه، وقد تدفع ثمنه لاحقاً.

صحياً: استفد من الوقت المتاح أمامك بعد الظهر واقصد البحر لممارسة السباحة أو التنزه على شاطئه.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تفيض حيويّة وإشراقاً، وتبدو واقعياً وإيجابياً وقادراً على التعاطي مع شتّى الأمور بحكمة ومهارة، والتخلص من العقبات والاعتراضات.

عاطفياً: برج الميزان الوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقاً من هفوات.

صحياً: تحاول الاستفادة من الجوّ الإيجابي المحيط بك لتسترخي وتستريح قدر الإمكان

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد، هذا هوالوقت المناسب لاستلام غير عمل في وقت واحد.

عاطفياً: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم.

صحياً: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقاً في مسيرتك.

عاطفياً: باستطاعتك مناقشة المواضيع الحسّاسة وربّما التفاوض حول نقطة معيّنة مع الشريك، فتتوصلان إلى قواسم مشتركة في أمور كثيرة.

صحياً: وظف طاقتك في مشاريع مسلية تبعدك عن روتين العمل وتزرع الراحة في داخلك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من أخطار قد تتعرّض لها، ابتعد عن المجازفات قدر الإمكان، وتجنب قدر الإمكان الخوض في نقاشات عقيمة.

عاطفياً: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية وتعرف تطوراً رومنسياً.

صحياً: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهنيات، وابتعد عن المقالي قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.

صحياً: لا تتسرّع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريباً.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز في العمل ما يدفعك الى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس.

عاطفياً: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظ.

صحياً: كرّر محاولاتك للتخلص من السمنة، ولا تدع اليأس يثنيك عن المتابعة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا