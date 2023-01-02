حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 3-1-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء.

عاطفياً: عليك ان تكون مستعداً للمرحلة المقبلة، وخصوصاً أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول ان توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.

صحياً: النصائح التي يقدمها بعض الاختصاصيين في البرامج التلفزيونية تعود عليك بالفائدة إذا تقيّدت بها بحذافيرها.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية.

عاطفياً: أعتبر اليوم مناسباً جداً لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى.

صحياً: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقاً وانزعاجاً بسبب ضغوط العمل المتواصلة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: كن حذراً جداً ومتحفظاً، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعي والإدراك والمواجهة الشرسة أحياناً.

عاطفياً: كن أكثر لطفاً مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً.

صحياً: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيراً بالكبد

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم، لكنّك تفكر في نشر أو إعلان مفيد، وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات.

عاطفياً: مارس سحرك وتقرّب من الحبيب ولا ترفض له طلباً حتى لو كان صعب التنفيذ.

صحياً: عوامل متعددة تثير عصبيتك وانفعالك، فحاول قدر الإمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: يمنحك هذا اليوم المزيد من الخيارات الكبيرة والمفيدة، وتتعزز قدراتك في حلحلة بعض الأمور العالقة في المجال المهني.

عاطفياً: برج الاسد التواضع يساعد في بناء أساس متين من أجل مستقبل أفضل، كما أنه يجعلك محط إعجاب الشريك وتقديره.

صحياً: لا ترهق نفسك في ممارسة الرياضة، بل قم بما هو مطلوب منك فقط، لأنك قد تؤذي نفسك.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تحلّل وتفكّر وتذهب نحو استنتاجات تعقّد الامور، وقد يملّ المحيط من أسئلة تطرحها بإلحاح وتلميحات تدل على عدم الأمان والثقة.

عاطفياً: قد يكون الشريك مخطئاً في بعض تصرفاته، لكن ما قام به لا يبرّر رد فعلك تجاهه، وقد تدفع ثمنه لاحقاً.

صحياً: استفد من الوقت المتاح أمامك بعد الظهر واقصد البحر لممارسة السباحة أو التنزه على شاطئه.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تفيض حيويّة وإشراقاً، وتبدو واقعياً وإيجابياً وقادراً على التعاطي مع شتّى الأمور بحكمة ومهارة، والتخلص من العقبات والاعتراضات.

عاطفياً: برج الميزان الوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقاً من هفوات.

صحياً: تحاول الاستفادة من الجوّ الإيجابي المحيط بك لتسترخي وتستريح قدر الإمكان

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد، هذا هوالوقت المناسب لاستلام غير عمل في وقت واحد.

عاطفياً: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم.

صحياً: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقاً في مسيرتك.

عاطفياً: باستطاعتك مناقشة المواضيع الحسّاسة وربّما التفاوض حول نقطة معيّنة مع الشريك، فتتوصلان إلى قواسم مشتركة في أمور كثيرة.

صحياً: وظف طاقتك في مشاريع مسلية تبعدك عن روتين العمل وتزرع الراحة في داخلك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من أخطار قد تتعرّض لها، ابتعد عن المجازفات قدر الإمكان، وتجنب قدر الإمكان الخوض في نقاشات عقيمة.

عاطفياً: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية وتعرف تطوراً رومنسياً.

صحياً: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهنيات، وابتعد عن المقالي قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.

صحياً: لا تتسرّع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريباً.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3-1-2023

مهنياً: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز في العمل ما يدفعك الى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس.

عاطفياً: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظ.

صحياً: كرّر محاولاتك للتخلص من السمنة، ولا تدع اليأس يثنيك عن المتابعة.