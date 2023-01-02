الغرف التجارية: لا يوجد نقص فى أى سلعة بالأسواق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة له ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية أدى لحدوث عدد من المشكلات الاقتصادية خاصة بقطاع الإنتاج، إلا أن العودة لمستندات التحصيل سيؤدى إلى انساب للسلع الموجودة والسوق المصرية التى يحتاجها خاصة مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية وسيكون هنا كانفراجة جديدة خلال هذا العام.
وأوضح أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية، أن لا يوجد أى نقص فى أى سلعة، موضحا أنه توافر السلع فى السوق سيؤدى إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكومة عملت على إتاحة الدولار لتوفير مستلزمات الإنتاج الداجنى، والأزمة بدأ يتم حلها، والأسعار ستسقر وستنخفض للسعر العادل قبل شهر رمضان.
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