طقس اليوم.. لطيف نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

شلاتين 25 15

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 19 12

وادى النطرون 20 12

مطروح 19 12

السلوم 17 10

سيوة 19 9

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 22 11

كاترين 16 4

رأس سدر 22 12

نخل 18 3

طابا 20 12

نويبع 21 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 16

الغردقة 23 14

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 8

بنى سويف 20 8

المنيا 21 7

أسيوط 21 6

سوهاج 21 8

قنا 22 9

الأقصر 22 9

أسوان 23 11

الوادى الجديد 21 9

أبوسمبل 23 10

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 23 15