وزير الصحة: الوضع فى مصر بشأن حالات كورونا آمن ومستقر

جدة - نرمين السيد - وشدد وزير الصحة فى تصريحات له، على أن جهات الرصد بوزارة الصحة تتابع أى تحورات للفيروسات للوقوف على مدى الإصابات وسرعة التحرك.
وأشار إلى أن متحور الصين الجديد "يوم القيامة" يتميز بسرعة الانتشار، ولا يوجد له آثار مقلقة عن المتحورات الأخرى، إنما هو متحور فرعى عن "أوميكرن" ووفياته ضئيلة.
وأوضح أن أعراض متحور "يوم القيامة" قد تمتد من 5 أيام وتنتهى بمرور 7 أيام على الإصابة، مطالبا المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بكورونا.
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