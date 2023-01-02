الأرصاد: أجواء باردة على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه تتكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الامطار تكون متوسطة الى غزيرة الشدة عند (مطروح والسلوم) كما تهب رياح شرقية تنشط أحيانا على السواحل الغربية.

وتتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.