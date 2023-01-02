جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه تتكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الامطار تكون متوسطة الى غزيرة الشدة عند (مطروح والسلوم) كما تهب رياح شرقية تنشط أحيانا على السواحل الغربية.
وتتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: أجواء باردة على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.