حصاد 2022.. جهود العالمى للفتوى فى الحفاظ على الأسرة المصرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز الإنجازات التى قدمها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، تمكن من إعادة 41 ألف أسرة مصرية من خلال مبادرة "لمّ الشمل"، فضلًا عن تقديم التوعية الأسرية والمجتمعية لـ 18 أف مواطن.

وتمكن مركز الأزهر من تقديم 41 دورة تأهيل للمقبلين على الزواج، و 110 ألف استشارة أسرية.