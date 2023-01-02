- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ومن أبرز الإنجازات التى قدمها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، تمكن من إعادة 41 ألف أسرة مصرية من خلال مبادرة "لمّ الشمل"، فضلًا عن تقديم التوعية الأسرية والمجتمعية لـ 18 أف مواطن.
وتمكن مركز الأزهر من تقديم 41 دورة تأهيل للمقبلين على الزواج، و 110 ألف استشارة أسرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصاد 2022.. جهود العالمى للفتوى فى الحفاظ على الأسرة المصرية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.