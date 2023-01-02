جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، مساء اليوم الأحد، بمقر المطرانية، الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2023 وعيد الميلاد المجيد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران بورسعيد يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم للتهنئة بالعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.