تنويه هام من مصر للطيران للمسافرين بشأن حقائب السفر

جدة - نرمين السيد - أولًا: عودة إقلاع رحلات كل من "الكويت -دبى- باريس - تونس -الجزائر- كازابلانكا-البحرين -جوانزو" إلى مبنى الركاب رقم 3 اعتبارا من الدقيقة الأولى بالتوقيت المحلى يوم 15 يناير 2023.
ثانيًا: عودة إقلاع رحلات كل من "چنيڤ - أمستردام -بروكسل -كوبنهاجن -ڤيينا - بودابست" إلى مبنى الركاب رقم 3 اعتبارًا من الدقيقة الأولى بالتوقيت المحلى يوم 25 يناير 2023.
ثالثًا:- عودة إقلاع رحلات كل من "مدريد -برشلونة -ميلانو -روما- فرانكفورت -ميونخ -دوسلدورف -برلين" إلى مبنى الركاب رقم 3 وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولى بالتوقيت المحلى يوم 1 فبراير 2023.
رابعًا: عودة وصول رحلات ألمانيا "فرانكفورت - ميونخ - دوسلدورف - برلين" إلى مبنى الركاب رقم 3 وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولى بالتوقيت المحلى يوم 1 فبراير 2023.
ولمزيد من المعلومات برجاء الإتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال الموقع الإلكترونى لمصر للطيران egyptair.com.
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