رئيس جامعة الأزهر مهنئًا كلية اللغة العربية بجامعة المنوفية: أنجبت علماء

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كلية اللغة العربية بالمنوفية؛ برئاسة الدكتور السيد سلام عميد الكلية، بمناسبة حصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.





جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الكلية بقاعة احتفالات كلية أصول الدين والدعوة "قاعة فضيلة الإمام الطيب"، والتى بدأت بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم قرأها الدكتور ياسر عبد الجليل، مدرس بقسم الوثائق والمكتبات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية.





ونقل "داود" فى كلمته تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهانيه للحضور جميعا بهذه المناسبة السعيدة، وأوضح رئيس الجامعة أنه من حسن الطالع أنه قرأ بعد الفجر كتابا للمرحوم للدكتور محمود محمد الطناحى حول العلامة تاج الدين السبكى ووالده العلامة تقى الدين السبكى؛ وهما من محافظة المنوفية، وأشاد رئيس الجامعة بجهود هذه المحافظة الكريمة التى أنجبت عديدا من العلماء النابهين النجباء، وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الإخوة المسيحين؛ بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد.

كما قدم الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى، التهنئة بحصول الكلية على شهادة تجديد الاعتماد، مشيرًا إلى أن المولى -عز وجل- قد منح المصطفى ﷺ مكارم عديدة، وفى مقدمتها مكرمة العلم التى نحن بصددها اليوم، مشيدا بمحافظة المنوفية تلك المحافظة العامرة بالقامات الكبيرة، لافتا إلى أنها منشأ أربعة من رؤساء الجمهورية، وثمانية من مشايخ الأزهر الشريف؛ منهم ثلاثة من أسرة واحدة؛ وهم: الشيخ العروسى الجد والابن والحفيد.

كما قدم الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، التهنئة إلى الكلية، لافتا إلى أنها كانت فى طليعة كليات اللغة العربية الست التى حصلت على شهادة الاعتماد، وأيضا كانت سباقة فى حصولها على شهادة تجديد الاعتماد، وأوضح فضيلته أن قطاع اللغة العربية بجامعة الأزهر عامر بالخير الكثير والكثير، مدللا على ذلك بتولى عديد من أساتذة اللغة العربية رئاسة جامعة الأزهر بداية من: الدكتور الباقورى، والدكتور عبد اللطيف بدوى، والدكتور محمد السعدى فرهود، والدكتور عبد الله الحسينى، والدكتور إبراهيم الهدهد، والدكتور محمد المحرصاوى، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة الحالى، مؤكدا على أن الجودة هى إتقان العمل، والشرع الحنيف جعل الإحسان أعلى مراتب التدين، وهو الإتقان ظاهرا وباطنا، مشيدا بما تحقق فى كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية؛ لأنه ترجمة حقيقة لهذه القيم.