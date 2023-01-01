محافظ الدقهلية: استلام جزء من أتوبيسات النقل الجماعى للمنصورة الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر مراسم التسليم مدير المواقف بمحافظة الدقهلية أحمد البندارى ومسئولو شركة أفريكانوا القائمة على المشروع.

وقال محافظ الدقهلية، فى تصريح له، إن مشروع النقل الجماعى بمحافظة الدقهلية تم طرحه من قبل جهاز النقل الداخلى والخارجى بوزارة النقل، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لإقامة موقف دائم داخل مدينة المنصورة الجديدة لخطوط السيارات المشار إليها والتى ستتضمن أتوبيسات خاصة لطلبة الجامعات.

وأضاف أن مشروع النقل الجماعى حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لتوفير خدمة نقل حضارية لأبناء المحافظة، موضحا أن الأتوبيسات التى يضمها المشروع مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة من تكييف، وواى فاى، وجى بى أس، وشاشات عرض، وكاميرات متابعة، فضلا عن حمامات وكافيتريات بالسيارات الكبيرة منها بالإضافة إلى باب للصعود وآخر للنزول.

وأضاف أن مشروع النقل الجماعى فى الدقهلية استهدف وجود مرفق نقل جماعى مقنن ومنظم يتم السيطرة عليه، حرصا على حقوق المواطنين ويستهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، معربا عن شكره وتقديره لوزير النقل المهندس كامل الوزير وجميع العاملين بالوزارة على هذا المشروع الحضارى بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، قال مدير عام المواقف بالمحافظة أحمد البندارى، إن خطوط المرحلة الأولى لربط المنصورة الجديدة بمدن ومراكز الدقهلية تتضمن 20 سيارة أتوبيس منها 10 سيارات تسع الواحدة منها 26 راكبا للعمل على خط المنصورة الجديدة ومدن المنصورة "عاصمة المحافظة" وبلقاس وشربين، لافتا إلى أنه سيتم خلال شهر من الآن الربط بين المنصورة الجديدة وميت غمر والسنبلاوين وتباعا سيتم ربط باقى مدن المحافظة.

وأضاف أن هناك 10 سيارات أخرى تتسع الواحدة منها لنحو 50 راكبا، وتعمل على خط المنصورة الجديدة للربط بينها وبين المحافظات المجاورة.

من ناحية أخرى، أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أهمية اتخاذ كل الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشددا على ضرورة التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكل النواحى حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار التكليفات والمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية هشام آمنة.

وقال المحافظ إنه تم التعامل الفورى بشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية بمركز الجمالية وبمشاركة معدات الوحدة المحلية مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع حتى تم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه حرصًا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد مختار، أن هناك تواصلًا مستمرًا لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن؛ لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الطقس السيئ، والتعامل الفورى معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.

وكانت قرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز الجمالية تعرضت اليوم لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة وتم على الفور القيام بأعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكل المناطق التى تعرضت لتجمعات الأمطار بالقرية وبمركز الجمالية، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.