محافظ الإسكندرية: مصر شهدت فى عهد السيسى تحركات إيجابية للحفاظ على الأسرة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ إن الدولة المصرية شهدت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ تحركات إيجابية للحفاظ على كيان الأسرة؛ بما يمثل رسالة طمأنة مهمة للمجتمع بأن الدولة بكافة مستوياتها تدعم الأسرة المصرية.





جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الإسكندرية، اليوم، يرافقه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية البرنامج التدريبى الأول لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بالإسكندرية، والذى تعقده دار الإفتاء المصرية وتستضيفه جامعة الإسكندرية فى الفترة من 1 إلى 15 يناير الجارى، وذلك بحضور عدد من العلماء، وأساتذة الشريعة والطب، وعدد من المقبلين على الزواج.

وعبر الشريف، عن سعادته بانعقاد الدورة فى الإسكندرية، ومناقشة قضية هامة تشغل الجميع، كونها تتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لأن بناء الأسرة هو حجر الزاوية فى بناء المجتمع، والقاعدة التى يقوم عليها، مؤكدا أهمية أن يدرك أبناؤنا وبناتنا المقبلون على الزواج أن الكيان الأسرى ليس امرأة فقط، وليس رجلا فقط، لكنهما كيان متكامل يؤسس لبناء الدولة والمجتمع.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن توعية الشباب المقبلين على حياة جديدة شيء هام وجوهرى؛ ومثل هذه الندوات يساعد فى بناء الوعى المعرفى اللازم للشباب المقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار فى الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويعمل على رفاهيتها، ويحصنها من الوقوع فى الأزمات والمشكلات.

وأشاد المحافظ، بدور الذى تقوم به دار الإفتاء، فى إعداد "دليل الأسرة المصرية"، والتى مزجت فيه بين أحكام الشريعة ومقاصدها، والعلوم الإنسانية الحديثة، والخبرات البشرية المعاصرة، الأمر الذى يجسد ويبرز الخطاب الديني الرشيد الذى يعى مشاكل مجتمعه ويتفاعل معها، ويعمل على تقديم معالجات عصرية لها، بطريقة حكيمة تنطلق من هويته الدينية الراسخة وثقافة مجتمعه وحضارته الراقية.

وطالب الشريف، بأن يتكاتف الجميع لتثقيف وتوعية أبنائنا المقبلين على الزواج للحفاظ على المجتمع ومقدراته، وتقديم عناية خاصة وكبيرة للأسرة المصرية، باعتبارها نواة المجتمع ولبنته الأولى وركيزة استقراره الأساسية، والحد من الطلاق الذى ارتفعت نسبته فى السنوات الماضية.