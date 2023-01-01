تعليم السويس تنهى استعداداتها لبدء امتحانات الترم الأول

جدة - نرمين السيد - قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن المحافظة أنهت كل استعداداتها لبدء امتحانات الترم الأول، مؤكدا توقف كل خطط الموجهين والمتابعات واستبدالها بموجه مقيم بالمدرسة، خلال فترة امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2022 / 2023.





جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات، بحضور سيد حمدان وكيل المديرية ومديرى عموم التعليم العام والفنى والشئون التنفيذية ومديرى الإدارات التعليمية والنوعية ومديرى المراحل الدراسية المختلفة بالديوان والإدارات التعليمية لوضع كل التفاصيل الخاصة بشئون الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه سيتم وضع خطط بديلة للجان المتابعات لتغطية مدارس السويس وضبط كل الأمور بها والتأكيد على نظافة المدرسة وصلاحية مرافقها بجانب التأكيد على بعض النقاط الأمنية المتعلقة بتأمين سرية الامتحانات وحفظ واستلام وتسليم أوراق الامتحانات والأجوبة.

وتابع أنه خلال الاجتماع بحث بعض الجوانب الفنية الخاصة بالكنترولات الداخلية بالمدارس، وتم الاطلاع على سير أعمال الطباعة الجارى حاليا فى الإدارات التعليمية، حيث أكد وكيل الوزارة على جودة الطباعة وتأمين أماكن التخزين لحين التسليم لمديرى المدارس.

كما تناول الاجتماع بحث تنظيم توزيع نموذج الأجوبة، وكذلك الامتحانات الاحتياطية، وتعيين مراكز التجمع لتكون احتياطى إستراتيجى بكل إدارة، مشددا على عدم تداول أى شيء يخص الامتحانات على صفحات التواصل الاجتماعى وعدم استخدام التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية للطالب والمدرس.