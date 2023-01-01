محافظ بنى سويف يراجع اشتراطات الحماية المدنية لتأمين الكنائس

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، استيفاء الكنائس والمبانى الخدمية الكنسية التابعة لها، لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك فى ضوء القرارات والكتب الدورية الوزارية، ومتابعة تطبيق كل القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء فى هذا المجال.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بنى سويف مع بلال حبش نائب المحافظ، وحازم عزت السكرتير العام، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية، ومديرى الإسكان والتفتيش المالى والإدارى والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية والحماية المدنية، وممثلين عن الطوائف الكنسية.

وخلال الاجتماع، حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم الأحد، تم استعراض المقترحات التى تستهدف وضع الإجراءات التنفيذية بشأن اشتراطات الحماية المدنية المطلوبة داخل الكنائس، والتأكيد على التزام كافة الكنائس بنطاق المحافظة بتوفير كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المؤقتة الواجب توافرها، والتى تشمل التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية سواء كانت "تيار عمومى / مولد"، وحظر تخزين مواد أو سوائل عالية الخطورة قابلة للاشتعال، وتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندس نقابى يتضمن الرسومات والإشغالات الموجودة بالمبنى بالوضع القائم، والتأكيد على سلامة المخارج الموجودة وعدم غلقها، وتوفير جهاز إطفاء يعمل بالبودرة الكيميائية ولوحات إرشادية بالموقع عن مسالك الهروب وكيفية التصرف فى حالات الطوارئ وأرقام تليفونات الطوارئ، والالتزام بمتطلبات دراسة حمل الأشغال بالمبنى.

ووجه المحافظ، بعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، وتسليم ممثلى الحماية المدنية والطوائف الكنسية ببيان شامل بالكنائس ومبانيها الخدمية بالمستوى الأول والثانى، ومنح مهلة محددة لاستكمال كافة اشتراطات الحماية المدنية، مشددا على الالتزام بقيام الكنائس والمبانى الخدمية بسرعة استيفاء تلك الاشتراطات حفاظا على أمن وسلامة مرتادى الكنائس، واستمرار التواصل مع رؤساء الطوائف المسيحية للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية، خاصة فى ظل التيسيرات التى تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.

وفى سياق منفصل، أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى ضرورة عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء فى الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.

جاء ذلك خلال قيامه، مساء اليوم الأحد، بجولة تفقدية لعدد من الكنائس بمدينة زفتى، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز مدينة زفتى، تابع خلالها جهود الوحدات المحلية فى تجهيز محيط الكنائس والأديرة، حيث تفقد كاتدرائية الشهيد العظيم أبى سيفين بزفتى، وكنيسة السيدة العذراء، والشهيد العظيم أبوسفين، وكنيسة الكاثوليك، وكنيسة مارجرجس، حيث أشاد بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، موجها بإزالة كافة الإشغالات، ودهان أعمدة الإنارة، وقص وتهذيب الأشجار.

وأشار المحافظ، إلى أن الجولة تأتى ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أى مخلفات فى كل الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكل أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أى وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح.

كما كلف محافظ الغربية غرفة العمليات المركزية بالتواصل المستمر مع الوحدات المحلية وشركات المرافق لتلقى أى بلاغات والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية فى الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاى، حيث تابع أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاى، بجانب تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى.