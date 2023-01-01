إعلام الأزهر تعلن موعد مؤتمرها الدولى الخامس

جدة - نرمين السيد - تعلن كلية الإعلام بجامعة الأزهر تنظيم المؤتمر الدولى الخامس بعنوان: "الإعلام الدولى وإدارة الأزمات"، فى الفترة من 2-3 مايو 2023 برعاية فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.





وقال الأستاذ الدكتور رضا أمين، عميد الكلية ورئيس المؤتمر: "إن الهدف الرئيس من مؤتمر كلية الإعلام لهذا العام يأتى انطلاقًا من رصد ومتابعة ما يتعرض له العالم اليوم من أحداث وأزمات سياسية وصحية ومناخية واقتصادية وغيرها، ودور الإعلام الرقمى فى إدارتها فى ظل المواثيق والمعايير الأخلاقية التى تفرضها الممارسة الإعلامية فى حل الأزمات، والتى قد يؤدى عدم الالتفات إليها إلى إشعال الأزمة بدلًا من إدارتها والإسهام فى حلها، وهنا يأتى دور كلية الإعلام-جامعة الأزهر- فى وضع حلول وأطروحات للأزمات التى تواجه مصر والمجتمع العربى، انطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف والقيادة السياسية المصرية بدور الإعلام فى تخطى مثل هذه الأزمات".

وأضاف "أمين": " إن المؤتمر يركز على دور الإعلام الرقمى فى إدارة الأزمات دون التقليدى، للاهتمام به ومتابعته من جميع فئات المستخدمين، واعتماد الكثيرين عليه فى إشباع حاجتهم الإخبارية فى معرفة ما يحدث فى مجتمعهم المحيط بهم والخارجى من أزمات وكوارث، ربما تعود عليهم بآثار سلبية اقتصاديًا أو سياسيًا، إضافة إلى انتشار وسائله وأدواته وطرق عرضه لأخبار الأزمات؛ مما يجعله إعلامًا أكثر فاعلية وتفاعلية فى طرح الأزمات".

وأشار "أمين" إلى أن المؤتمر من المتوقع أن يحظى بمشاركة واسعة النطاق على مستوى أكاديميات الإعلام فى مصر والعالم؛ نظرًا لمناقشته قضية الأزمات العالمية التى تشغل الجميع على المستوى الأكاديمى والسياسى، ويعكس رغبة عالمية فى وضع استراتيجية لوسائل الإعلام الرقمية تحدد طبيعة عملها ومنطلقاتها وتعاطيعها مع الأزمة.

من جانبه لفت الأستاذ الدكتور عبد الراضى حمدى، وكيل الكلية وأمين عام المؤتمر إلى أن الإعلام الاجتماعى هو أخطر روافد الإعلام الرقمى، مع ملاحظة دوره المؤثر فى إشعال الأزمة وربما افتعالها، والمؤتمر فى نسخته الخامسة يسعى إلى وضع صياغة لدور الإعلام الاجتماعى فى نشر الوعى بين مستخدميه والإفادة من صفحات صناع القرار فى مواجهة الشائعات مما يُحد من تفاقم الأزمات.

ويتضمن المؤتمر المزمع عقدة خمسة محاور رئيسة تناقش دور الإعلام الدولى فى الأزمات:"الدولية، الاقتصادية، البيئية والتغيرات المناخية، الصحية، صناعة الأزمة"، وتنوه إدارة المؤتمر إلى أن آخر موعد لتلقى أبحاث المشاركين هو يوم 21 مارس 2023.