حصاد موقع مجلس الوزراء خلال عام 2022 (إنفوجرافيك)

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جدة - نرمين السيد - وأشار المركز - فى الإنفوجرافيك - إلى أن المجلس شهد زيادة فى حجم الزيارات خلال عام 2022 بواقع 126.4 ألف زيارة، بالتزامن مع ارتفاع عدد المتابعين على قناة المجلس على موقع "يوتيوب" من 20.1 إلى 32.2 ألف متابع.
ونوه بمساهمة موقع مجلس الوزراء فى إتاحة كافة الأخبار الرسمية والزيارات الميدانية والاجتماعات واللقاءات وغيرها، بما يدعم الشفافية وعرض الحقائق وتوفير القنوات الرسمية للرأى العام للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وبين أن الموقع نشر خلال عام 2022 نحو 2422 بيانا عن أخبار الوزارات، ونحو 932 بيانا عن أخبار مجلس الوزراء، ونحو 152 خبرا عن الزيارة الميدانية لرئيس مجلس الوزراء، بجانب 47 بيانا عن اجتماعات مجلس الوزراء، و43 خبرا عن المؤتمرات الصحفية، ونحو 19 كلمة لرئيس مجلس الوزراء.
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