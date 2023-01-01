محافظ أسوان يؤكد تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بشأن توفير السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية، إن المحافظة نفذت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع الإستراتيجية بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ والشوادر والمعارض لإحداث التوازن المطلوب والسيطرة على الأسعار.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مع مدير أمن أسوان اللواء مجدى سالم، ضمن جهود وزارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية مما يخفف الأعباء المعيشية عليهم.

وأضاف عطية، أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لفتح 5 منافذ جديدة تابعة لمنظومة "أمان"، وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من خلال نماذج حديثة لهذه المنافذ سيتم تطبيقها لأول مرة على مستوى جنوب الصعيد تتضمن أحدث التصميمات العالمية فى الشكل والمضمون، مع عرض جاذب للسلع الإستراتيجية والغذائية والأساسية.

وتابع أنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتكليفات وزير التنمية المحلية هشام آمنة، سيتم التوسع فى المنافذ التى تطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومن بينها 274 مجمعا استهلاكيا ومنفذا وشادرا ومعرضا بجميع مراكز ومدن المحافظة منها 210 مجمعات استهلاكية ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بجانب 18 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، و10 منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة الداخلية "أمان"، بالإضافة إلى 36 من الشوادر والمعارض التى تم تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع المدنى والغرفة التجارية ووزارة الزراعة.

وأكد أن هذا يتواكب مع الحملات التموينية التى تقوم بها مديرية ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى للتأكد من انضباط الأسعار والإعلان عنها، وجودتها، وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة داخل السوبر ماركت والسلاسل التجارية، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة فى حالة وجود أى مخالفات وضبط التجار من محتكرى السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها.