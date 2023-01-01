وزير الرى يتفقد قناطر نجع حمادى الجديدة بقنا (صور)

جدة - نرمين السيد - وبحث وزير الرى، خلال الزيارة مع محافظ قنا أشرف الداودى، التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم، يرافقه محافظ قنا، قناطر نجع حمادى الجديدة للاطمئنان على حالة القنطرة والأهوسة وانتظام أعمال التشغيل وإمرار التصرفات.

وعقب الزيارة، عقد الدكتور سويلم، اجتماعا مع مسئولى الرى بمحافظتى سوهاج وقنا، حيث وجه بمواصلة المتابعة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظتين لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وحسم الشكاوى بشكل فورى، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم السيول والأمطار الغزيرة، كما وجه بمتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة.

وأكد الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - حرصه على التواصل الدائم مع المهندسين والفنيين بمختلف الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق الصالح العام، مع السعى لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة، مع وضع معايير لتحفيز المتميزين من العاملين من خلال لجان مشكلة لهذا الغرض قاربت أعمالها على الانتهاء.

يذكر أن قناطر نجع حمادى الجديدة تتكون من سد ومفيض بسبع فتحات، بالإضافة لمحطة لتوليد الكهرباء وهويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، وقد تم إنشاء القنطرة الجديدة فى عام 2008 بديلا عن القنطرة القديمة، وذلك للوفاء بالاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، بالإضافة لتطوير النقل النهرى من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ملحقين بالقنطرة الجديدة.