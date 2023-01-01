محافظ شمال سيناء يتابع انتظام العمل فى المشروعات الكبرى

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الأحد، انتظام العمل فى المشروعات الكبرى على مستوى المحافظة، حيث أجرى جولة تفقدية على محطة المياه العملاقة فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش، والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 100 ألف مترا مكعبا فى اليوم كمرحلة أولى، وتزداد فى المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف متر مكعب من المياه فى اليوم، وتقوم بتغذية مدن العريش والشيخ زويد ونخل والحسنة بمياه الشرب، وتعمل على تلبية احتياجات جميع مواطنى المحافظة وللقضاء على نظام المناوبة وضخ المياه إلى المنازل طوال الـ 24 يوميا.





كما تفقد شوشة سوق الجملة الجديد بالعريش الذى تكلف أكثر من 168 مليون جنيه، ويعد من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء، حيث اطمأن على توافر السلع وشدد على ضبط الأسعار. ووقف المحافظ على آخر مستجدات مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش بمحطة الكهرباء البخارية بطاقة كل منهما 125 ميجاوات لتضاف إلى قدرة المحطة البخارية بطاقة 70 ميجاوات، حيث إن بافتتاحهما لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة، بجانب تغذية المشروعات التى يجرى تنفيذها شرق العريش بالكهرباء، بالإضافة إلى تفقد عمارات الاسكان التعاونى فى المساعيد بالعريش وعددها 105 عمارات تابعة للهيئة العامة للتعاونيات، وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءتها من ترميم وإعادة إنشاء بالكامل، وإعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أية تكلفة أو مبالغ مالية، حيث بلغت التكلفة الاجمالية 445 مليونا و700 ألف جنيه.

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