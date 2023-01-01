وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 07:27 مساءً - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع( أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل ) الذي يبلغ طوله 1100 كم وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع في المسافة من اسيوط حتى سوهاج بطول حوالي ١١٠ كم .

وتابع الوزير أعمال تنفيذ جسر الطريق وأعمال إنشاء المحطات في هذه المسافة التي تشتمل على 5 محطات من إجمالي 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع بواقع عدد 2 محطة للقطار السريع هما ( اسيوط وسوهاج ) وعدد 3 محطات للقطارات الإقليمية هي ( ابوتيج والغنايم وجهينة ).

ووجه وزير النقل خلال الجولة بتكثيف الاعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط مشيرا الى انه تم مراعاة ان يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي وان يكون موقع المحطات قريب من الطرق والاماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل ، لخدمة سكان محافظات الصعيد وايضا ان تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية وذلك تيسيرا علي المسافرين للوصول الي المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقري القريبة.

وفي تصريحات صحفية على هامش الجولة اكد وزير النقل أن تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار و المحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الاخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات مشيرا الى أن انشاء شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.