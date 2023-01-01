محافظ بنى سويف يبحث ترتيبات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، خلال أداء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، ضمانا لحسن سير العملية الامتحانية.





جاء ذلك خلال لقائه مع مسؤولى قطاع التعليم اليوم الأحد، لبحث الترتيبات التى اتخذتها المديرية استعدادا لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، والتى من المقرر انطلاقها اعتبارا من 14 يناير الحالى وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، حيث يؤدى أكثر من 32 ألف طالب وطالبة الامتحان فى 91 مدرسة ثانوى بالمحافظة.

كما وجه المحافظ، بالمتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كل التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات المديرية.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم فى بنى سويف محمد عبد التواب، أنه تم عقد اجتماع بقاعة المديرية مع مديرى المدارس الثانوى العام بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام، وسيد الجبالى مدير التعليم الثانوى، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات التى اتخذتها المديرية لعقد الامتحانات، ومناقشة توفير كل التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية، مع التأكيد على تضافر الجهود وتعاون كل أطراف المنظومة وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

وأضاف أن الامتحان سيكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجى طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية على أن تشتمل الورقة أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ إلكترونيا وأسئلة مقالية بنسبة 15٪ ورقيا، ويكون الامتحان سواء كان أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية، فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، منوها بأنه فى حالة حدوث أى مشاكل تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا بنظام البوكلت فى نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، فيما يؤدى كل من طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل، الامتحان ورقيا بنظام البوكلت فى جميع المواد.