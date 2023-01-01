البابا تواضروس يستقبل وفد الأمانة العامة للمدارس المسيحية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الأحد، بالمقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وفدًا من مديرى ومسؤولى ورهبان وراهبات مدارس الأمانة العامة للمدارس المسيحية بالإسكندرية، برئاسة القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية والأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر والشرق الأوسط سابقًا.





رحب قداسة البابا بالحضور جميعا وتمنى لهم عامًا جديدًا سعيدًا، وألقى كلمة عن بهجة الميلاد وعلاماته المفرحة، ودور المدارس المسيحية فى نشر التعليم الواعى والمشاركة فى تنشئة جيل واعٍ مثقف. حضر اللقاء الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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