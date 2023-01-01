وزير التعليم يكرم الطالب الأول عالميا فى مسابقة الحساب الذهنى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة الطفل عمر زكى، الطالب بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة المحمدية الإسلامية بمدينة المنصور محافظة الدقهلية، وذلك لتكريمه تقديرا له بعد حصوله على المركز الأول على العالم فى مسابقة الحساب الذهنى الدولية المقامة فى تايوان.





جاء ذلك بحضور ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، ووالدة الطفل، ومحمد فاروق، خبير الرياضيات بديوان عام الوزارة. وأجرى الدكتور رضا حجازى، حوارا أبويا مع الطالب عمر، البالغ من العمر 7 سنوات، حيث أشاد بمستوى ذكائه وبدور أسرته فى رعاية موهبته. وأشار إلى أن الاستثمار فى الإنسان منذ الصغر وتنمية المواهب على رأس اهتمامات الوزارة باعتبارها إحدى أهم الأولويات التى وجهت بها القيادة السياسية. وأوضح أن الاستراتيجية التى أعلنت عنها الوزارة منذ بداية العام الدراسى، تضمنت تنمية المواهب ورعايتها عبر تطبيق يوم الأنشطة فى المدارس على مستوى الجمهورية، والذى يتم خلاله اكتشاف المواهب المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. ووجه الدكتور رضا حجازى، بإعداد ملف متكامل عن الطالب عمر زكى تمهيدا لرعايته خلال المرحلة المقبلة واستثمار موهبته، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالموهوبين واكتشافهم ورعايتهم. يذكر أن الطالب عمر زكى حصل على منحة مجانية من جامعة المنصورة نظرا لموهبته الفريدة فى إجراء العمليات الحسابية المعقدة منذ سن الرابعة، وتمت مخاطبة أكاديمية البحث العلمى بالجامعة لاستثنائه من شرط سن التقديم البالغ 9 سنوات لمسابقة الحساب الذهنى الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو والتى ضمت 100 متسابق على مستوى العالم، وهو ما وافقت عليه الجامعة على الفور، كما تم منحه دورة الروبوتات بكلية الهندسة بجامعة المنصورة.

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