وزارة الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 06:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدءًا من اليوم الأحد حتى يوم 10 من شهر يناير 2023، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

قوافل طبية مجانية

وأشار عبدالغفار، إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم بمناطق فارس مركز كوم أمبو محافظة أسوان، والجلاء مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والسبعين مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.