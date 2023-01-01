حصاد الجامعات الأهلية الجديدة ”المنبثقة عن الجامعات الحكومية”



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 06:29 مساءً - - بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية

- الجامعات الجديدة تطبق معايير جامعات الجيل الرابع، وتقدم تعليم متميز مطابق لمقاييس الجودة العالمية

- تشكيل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لمساندة الجامعات الحكومية فى التوسع فى إنشاء جامعات أهلية جديدة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، والتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تستجيب لحاجات سوق العمل فى مواكبة التطور المعاصر فى البرامج الدراسية الحديثة على المستوى الدولى، وإتاحة فرص أكبر لتعليم جامعى يقوم على الشراكات مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

صرح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا العام شهد بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي وذلك مع بداية العام الدراسي 2022/2023، وبلغت تكلفة إنشاء وتجهيز المرحلة الأولى 39 مليار جنيه.

وقد اطمأن الوزير على بدء الدراسة بالجامعات واستقبال الطلاب، وعقد الأنشطة التعريفية للترحيب بهم، وتعريفهم بالحياة الجامعية، وضمان انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية، وتطبيق معايير الجودة فى التعليم، مؤكدًا على أن الجامعات الأهلية الجديدة خرجت من رحم الجامعات الحكومية، وتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية من حيث توفير التجهيزات الفنية، والاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم متميز.

وأضاف الوزير أن الجامعات الأهلية الجديدة التى بدأت الدراسة فى هذا العام الدراسى هى؛ (أسيوط الأهلية - المنصورة الأهلية - بني سويف الأهلية - حلوان الأهلية - الزقازيق الأهلية - بنها الأهلية – الإسماعيلية الجديدة الأهلية - جنوب الوادي الأهلية - المنوفية الأهلية - المنيا الأهلية - شرق بورسعيد الأهلية - الإسكندرية الأهلية).

وبدأت الدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة والتى تم إنشاؤها على مساحة 30 فدانًا وبتكلفة 1.8 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج الدراسية المُتميزة، فى كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وتقدم كلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والبيانات، وكلية العلوم.

وبدأت الدراسة في جامعة المنصورة الأهلية، ومقرها مدينة جمصة والتي تم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، وبتكلفة 3.3 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلية الهندسة، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وبدأت الدراسة فى جامعة بنها الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 37 فدانًا، وبتكلفة 3.2 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة من خلال كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الفنون البصرية والتصميم، وكلية الطب والجراحة.

وبدأت الدراسة في جامعة بنى سويف الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، وبتكلفة 3 مليار جنيه، وطرحت عددا من البرامج المتميزة فى؛ كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم، وكلية الإعلام، وكلية التجارة، وكلية الآداب، وكلية التمريض، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وبدأت الدراسة في جامعة جنوب الوادي الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 41 فدانًا، وبتكلفة 4 مليار جنيه، وطرحت برنامج الطب والجراحة فى كلية الطب والجراحة.

وبدأت الدراسة فى جامعة المنيا الأهلية وتم إنشاؤها على مساحة 41.2 فدانًا، وبتكلفة 3.3 مليار جنيه، وطرحت برنامج pharm D في كلية الصيدلة.

وبدأت الدراسة في جامعة شرق بورسعيد الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 44 فدانًا، وبتكلفة 3.7 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة من خلال كلية الطب والجراحة العامة، وكلية الهندسة.

وبدأت الدراسة في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 29 فدانًا، وبتكلفة 3.6 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج الدراسية من خلال كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية التجارة الدولية واللغات، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

وبدأت الدراسة في جامعة أسيوط الأهلية والتي تم إنشاؤها على مساحة 38 فدانًا، وبتكلفة 3.1 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة من خلال كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة والبحوث الدوائية، وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية الألسن واللغات، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية العلوم والتكنولوجيا.

وبدأت الدراسة في جامعة حلوان الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 16.8 فدانًا، بتكلفة 3 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة من خلال كلية طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية العلوم الإنسانية، والتجارة وإدارة الأعمال، وكلية الهندسة، وكلية العلوم.

وبدأت الدراسة فى جامعة الزقازيق الأهلية، فى كلية الطب البشرى، كلية طب الأسنان، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات.

وبدأت الدراسة فى جامعة المنوفية الأهلية والتي تم إنشاؤها على مساحة 17.7 فدانًا، وبتكلفة 3.6 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة فى، كلية الهندسة، وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعى.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي فى مصر، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المتزايد في مصر، وهي لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يتم استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، كما أنها تُسهم في التنمية للمدن الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجامعات الأهلية الجديدة تطبق أحدث نظم الجامعات الذكية (جامعات الجيل الرابع)، وعلى مستوى نظام القبول بالجامعات تتبع مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة، حيث قام مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب، مضيفًا أن الالتحاق بهذه الجامعات يتم بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المُتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات، كما تقدم منحًا للطلاب المتفوقين وفقًا لمجموعة من الضوابط تعلن عنها كل جامعة.

وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تمت الموافقة على الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعات الأهلية الجديدة؛ بما يساعد على تنفيذ البرامج الدراسية البينية، وتحديثها بشكل دوري، ودعم العلاقة بين البرامج الدراسية وفرص التوظيف بالسوق المحلي والإقليمي والدولي، مضيفًا أنه سيتم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات المختلفة، وخبراء الصناعة والمجالات المهنية المختلفة من ذوي الخبرة المُتميزة لإلقاء محاضرات عامة، والمشاركة في الأنشطة العلمية المختلفة، وتم إنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2021، بهدف مساندة الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والتوسع في القائم منها.